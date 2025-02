Lady Chef: un esercito di oltre 70 talentuose chef al Festival di Sanremo

Da ormai due anni, il sodalizio delle Lady Chef ha trovato una collocazione prestigiosa nel vivace panorama del Festival di Sanremo, in particolare all'interno della storica Casa Rai, situata nella centralissima piazza Colombo.

Quest'anno, un vero e proprio esercito di oltre 70 chef, provenienti da ogni angolo d'Italia, è pronto a offrire un servizio di alta classe agli ospiti VIP. Queste talentuose professioniste, sotto la guida della Coordinatrice Nazionale Alessandra Baruzzi e del responsabile FOOD & BEVERAGE Massimo Sole, si dedicano con passione alla preparazione di aperitivi, pranzi e cene, contribuendo a creare un'atmosfera unica e indimenticabile durante il festival.

Molte delle Lady Chef hanno scelto di risiedere presso la suggestiva location del Villaggio dei Fiori, un luogo che offre loro comfort e momenti di relax necessari per ricaricare le energie dopo le intense giornate festivaliere. La bellezza del paesaggio circostante e la tranquillità del luogo costituiscono il perfetto rifugio per queste professioniste del gusto.

Prima di immergersi nel frenetico mondo della cucina del Festival, lo chef Sergio Sartor ha accolto il gruppo con un pranzo di benvenuto, proponendo due piatti tipici della Liguria rivisitati in chiave moderna.

Il classico Brandacujun è stato servito con una delicata salsa alla bagna cauda, mentre una creativa lasagnetta al pesto ha completato l'offerta culinaria.

Per accompagnare queste delizie, sono stati scelti vini rigorosamente liguri, tra cui il Pigato Superiore della cantina Maffone e il Nirasco della Cascina Nirasca, che hanno esaltato ulteriormente i sapori dei piatti proposti.

Presenti all'evento, oltre alle Lady Chef, il patron della struttura, Gigi Catto, e Claudio Porchia, presidente dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza, che collabora attivamente con il sodalizio delle Lady Chef, sottolineando l'importanza delle sinergie tra professionisti del settore culinario. Questo incontro non è stato solo un momento di festa, ma anche un'opportunità per rafforzare i legami e promuovere la cultura gastronomica italiana, in perfetta sintonia con lo spirito del Festival di Sanremo. Con il loro impegno e la loro passione, le Lady Chef si confermano ancora una volta protagoniste di un evento che celebra non solo la musica, ma anche l'eccellenza della tradizione culinaria del nostro paese.

Se volte scoprire tutte le lady chef presenti al Festivla potete consultare la pagina fb, dove troverete tutti gli aggiornamenti

Queste le chef presenti nella foto insieme con Alessandra Baruzzi:

Patrizia Cosentini Lady chef responsabile dell'associazione cuochi San Giovanni in Fiore. La sua cucina si basa sulle tradizioni antiche del cibo e la stagionalità, unita all' innovazione senza stravolgere ciò che quei piatti raccontano della storia della sua terra: la Calabria.

Caterina Quaglia è associata del sodalizio Lady Chef del Piemonte provincia di Cuneo. Fa parte del direttivo Nazionale del Compartimento Lady Chef. Nata nel 1962 ha origini contadine e malgare e fin da piccola respira i profumi e i sapori della cucina della nonna e delle zie. Ha imparato che la materia prima è fondamentale per ottenere piatti di ottima qualità. Attualmente è una Personal Chef ed anche una Temporary Chef. La sua cucina è di origine piemontese nel tempo ha approfondito la conoscenza dell’arte culinaria internazionale.

Alessandra Ingenetti è associata del sodalizio lady Chef Piemonte provincia di Cuneo. Da più di 30 nel mondo della ristorazione, Chef patron della Locanda del Mulino di Valcasotto (Pamparato, CN). Cuoca dell'Alleanza dei cuochi di Slow Food. Associata cuochi provincia Granda.

Ionela Munteanu è associata del sodalizio lady Chef Piemonte provincia di (To) chef e titolare presso Caffè Stazione Pessinetto (To). Consigliera regionale e Provinciale dei cuochi della Mole Torino. La sua cucina è innovativa e creativa affasciando i clienti delle valli di Lanzo e non solo... i suoi punti di forza sono: i primi piatti e i dolci con cui ha partecipato e vinto innumerevoli concorsi: Miglior lady chef a Rimini ed Extra cuoca, un concorso improntato sull’Olio Evo.

Annalucia Tondo da Torchiarolo (BR) lady chef dell'associazione cuochi Brindisini Puglia classe 1969. Titolare insieme al marito da 28 anni del panificio Canoci Cosimo, panificio tramandato da 4 generazioni con antichi metodi di lavorazione del pane tradizionale pugliese cotto ancora nei forni a pietra alimenti con la legna. Specializzata in pasticceria e servizio catering per qualsiasi evento. Nel suo piccolo paese viene soprannominata la "Signora delle chiacchiere " in quanto è il suo pezzo forte di dolce particolarmente in questo periodo.