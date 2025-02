Foibe ed esodo giuliano-dalmata, Ventimiglia celebra il Giorno del Ricordo (Foto e video)

Ventimiglia celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e delle vicende del confine orientale con una serie di iniziative.

Al teatro comunale è andato in scena uno spettacolo teatrale, riservato gli studenti delle scuole, dal titolo “Al di là del mare” a cura di Liber Theatrum. Il titolo è stato scelto dal regista Diego Marangon per ricordare “le vittime delle Foibe e dell’Esodo Istriano Dalmata di quei 350.000 italiani che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, dovettero fuggire dalle coste della futura Jugoslavia o scegliere tra essere italiani, attraversando, però, definitivamente il mare Adriatico e lasciando alle proprie spalle tutto quanto, oppure diventare cittadini slavi restando in una terra che prima era casa loro, ma ora di un altro colore, con un’altra lingua, altri usi e costumi”.

In seguito si è svolta, in mattinata, una cerimonia di commemorazione presso il cippo nei giardini pubblici 'Martiri italiani delle Foibe' sul lungomare Varaldo alla presenza di autorità civili, militari, religiose, d'arma e combattentistiche. Un momento di riflessione su una delle tragedie del Novecento, troppo spesso dimenticata o volutamente oscurata, organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e con il patrocinio del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro, sono intervenuti il sindaco Flavio Di Muro, il consigliere provinciale Gabriele Amarella, i consiglieri regionali Armando Biasi e Walter Sorriento. La cerimonia, animata dall'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, si è conclusa con l’orazione ufficiale di Pietro Tommaso Chersola, presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Imperia e delegato provinciale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce.

Per l'occasione, inoltre, le bandiere degli edifici pubblici sono state esposte a mezz’asta come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.