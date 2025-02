Bordighera: per la Giornata Internazionale dell’Epilessia illuminate di viola la fontana delle Sirene e la fontana 'Dave, coda di capodoglio'

In occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia, che nel 2025 viene celebrata il 10 febbraio, la Città di Bordighera ha illuminato di viola la fontana delle Sirene e la fontana “Dave, coda di capodoglio” per sostenere la campagna di sensibilizzazione e di consapevolezza sui diritti e sulle necessità di coloro che soffrono di questa patologia neurologica, che l’OMS ha riconosciuto come malattia sociale.