Segui la diretta “EniCarpet Live”: c’è la sfilata dei cantanti protagonisti al 75° Festival di Sanremo

Domani, lunedì 10 febbraio, appuntamento esclusivo con “EniCarpet Live”: la diretta della sfilata dei cantanti che si preparano al Festival da piazza Colombo. Con la regia di Marco Pugno proporremo il live della serata, con la conduzione di Carlo Alessi e Pietro Zampedroni nonché dalle piazze e da via Matteotti le incursioni di Chiara Gallo (giornalista di TorinOggi.it ), Isabella Rizzitano e Chiara Orsetti (giornaliste LaVocediGenova.it), Andrea Musacchio ed Elia Folco.

Il nostro Gruppo Editoriale MoreNews si presenta a questa edizione del Festival di Sanremo con una copertura completa di tutti gli eventi, articoli dalle sale stampa, interviste dall'Ariston e curiosità dalla città, che raccontiamo da 25 anni ormai con SanremoNews.it .

L’appuntamento con l’“EniCarpet Live” è a partire dalle 19.30, in diretta sui nostri canali e si potrà vivere da vicino la sfilata dei protagonisti del 75° Festival di Sanremo, sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Se avete una Smart Tv collegata ad Internet lo spettacolo sarà ancora più bello: basterà aprire l’app YouTube e cercare il profilo di Sanremo News per godersi la diretta che sarà diffusa anche da tutti i quotidiani del gruppo MoreNews.

La diretta si svolge è in collaborazione e con il supporto di varie realtà locali, nazionali e internazionali, in particolare con:

