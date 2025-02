Sanremo 2025: da oggi al via Living Garden Hub, il nuovo spazio che ospita eventi, talk e tanto altro

Da oggi, domenica 9 febbraio, a Sanremo arriva Living Garden Hub (Via Giardini di Vittorio Veneto), la nuova location a pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò che, durante la settimana del Festival di Sanremo, ospita eventi, talk e tanto altro in un contesto esclusivo con terrazza sul mare.

Tutti i giorni, a partire dalle 9.30, il Living Garden Hub è aperto per colazioni, pranzi, aperitivi e cene in un ambiente accogliente e rilassato con la possibilità di scoprire eccellenze in un imperdibile percorso enogastronomico ogni giorno diverso, tagliere di salumi e formaggi di pregio siciliani, primi ispirati ai grandi della musica e Sua Maestà il cannolo.

Durante la cena, l’hub si trasforma in un luogo di condivisione dove vivere insieme la diretta del Festival, proprio come si faceva un tempo, riuniti davanti allo schermo in un’atmosfera conviviale. L’accesso alla visione del Festival è con consumazione: un’occasione per gustare ottimi piatti, bere vini d’eccellenza e godersi lo spettacolo in compagnia.

Presenza fissa al Living Garden Hub è “SanreMix - Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni”, spazio dedicato a interviste a ospiti, operatori del settore e approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla macchina del Festival di Sanremo.

QN Quotidiano Nazionale, in qualità di media partner, partecipa con i suoi giornalisti che seguono l'evento in prima linea, raccontando il Festival attraverso un diario dedicato e incontrando i protagonisti della manifestazione.

I lettori di QN Quotidiano Nazionale potranno seguire tutti i momenti salienti e gli approfondimenti sul sito ufficiale quotidiano.net/sanremo.



Il programma di oggi e di domani

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Cena di Gala con anteprima del Piatto del Festival, “Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda”, firmato quest’anno dallo Chef Matteo Milandri di Casa Artusi. La serata è promossa dal Gruppo MoreNews e CNA Imperia, con il contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant'Agata, Pasta Morena, Autoviale. Evento privato .

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub.

ore 12.30 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music

Ingresso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com

ore 16.00 il giornalista e scrittore Marino Bartoletti presenta i suoi nuovi libri “Almanacco del Festival di Sanremo” e “Il festival degli dei”, entrambi usciti per Gallucci Editore.

A moderare l’incontro il giornalista e critico musicale John Vignola.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

ore 18.30 aperitivo Living Garden Food & Music

Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

Dalle ore 20.00 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music

Ingresso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com