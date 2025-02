Riva Ligure: successo per il Laboratorio di Autostima con le “Costellazioni Familiari” di Noi4You sul rapporto tra amore e coppia

Il 5 febbraio 2025, presso il Centro Ricreativo per Anziani di Riva Ligure, l’Associazione Noi4You ha organizzato un evento dedicato alla riflessione sul rapporto di coppia, un tema cruciale nella vita di ognuno. L’incontro è stato condotto dalla psicoterapeuta familiare, Dr.ssa Patrizia Sciolla, che ha guidato i partecipanti alla scoperta di come le Costellazioni Familiari possano influenzare le dinamiche di coppia, attraverso l’indagine dei legami e delle eredità familiari.

"Il percorso proposto dalla Dr.ssa Sciolla - si spiega nel comunicato - ha permesso ai partecipanti di esplorare in profondità le radici del loro modo di relazionarsi, identificando schemi e meccanismi nascosti che spesso plasmano, senza che ce ne accorgiamo, le nostre scelte e il nostro comportamento all’interno della coppia. Grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di rendere accessibili concetti complessi, la Dr.ssa Sciolla ha saputo creare un ambiente di ascolto e di crescita, dove le emozioni e le riflessioni personali hanno potuto emergere in modo naturale e fluido.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione di crescita personale, ma anche un momento di condivisione che ha unito le persone, rafforzando il senso di comunità e l’importanza di affrontare insieme le sfide della vita di coppia. In un mondo sempre più frenetico e individualista, eventi come quello del 5 febbraio ci ricordano quanto sia fondamentale prendersi il tempo di fermarsi, riflettere e prendersi cura delle nostre relazioni più intime.

L’Associazione Noi4You si è dimostrata ancora una volta un punto di riferimento per la comunità locale, creando opportunità di approfondimento e di supporto psicologico per i suoi membri. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che erano presenti e a tutti i partecipanti per aver condiviso il loro tempo e le loro esperienze. Non vediamo l’ora di darvi appuntamento ai prossimi eventi, sempre all’insegna della crescita personale e della consapevolezza".