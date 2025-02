Sanremo, taxi pronti a gestire la settimana del Festival: “Ci aspettiamo traffico intenso, ma siamo organizzati” (Foto)

Con l'avvicinarsi del Festival di Sanremo, il cuore della città si prepara a una settimana di grande fermento e traffico intenso. Tra le varie categorie coinvolte, i tassisti giocano un ruolo fondamentale nella gestione della mobilità, specialmente con l'aumento dei visitatori. A fare il punto della situazione è Davide Delbò , vicepresidente di Radio Taxi Sanremo, che ha commentato le modifiche alla viabilità e le sfide della settimana festivaliera.

A pochi giorni dal via ufficiale del Festival, la fermata dei taxi è stata spostata in via Asquasciati e, in parte, anche all'interno della fermata dei pullman di piazza Colombo. Una decisione necessaria per adattarsi al traffico intenso e alle chiusure stradali che interessano il centro cittadino durante la kermesse musicale.

“Sicuramente sono giorni intensi, è un momento particolare – afferma Delbò – ma siamo già molto organizzati. Le modifiche alla viabilità ci vedono soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda la nuova rotonda in piazza Cesare Battisti, pensata per migliorare il flusso del traffico. Speriamo che questo intervento porti benefici concreti”.

La settimana del Festival rappresenta ogni anno un momento di grande lavoro per i tassisti, che si trovano a gestire spostamenti continui tra alberghi, ristoranti, eventi e il Teatro Ariston. Tuttavia, Delbò sottolinea l'importanza di mantenere un approccio equilibrato: “Questa sarà una settimana molto intensa, con tantissimo traffico, ma faremo il possibile per garantire il miglior servizio ai clienti. La nostra preparazione non cambia: lavoriamo come se fosse una qualsiasi settimana dell'anno, anche se sappiamo che ci sarà molto più movimento. L'importante è affrontare tutto con serenità.”

Con migliaia di visitatori che affollano Sanremo durante la kermesse, i taxi rappresentano una risorsa essenziale per spostarsi rapidamente, soprattutto in un contesto di viabilità modificata e traffico congestionato. Per questo, Radio Taxi Sanremo ha già predisposto un'organizzazione flessibile per far fronte alle richieste in tempo reale. L'augurio di Delbò e del suo team è quello di riuscire a gestire al meglio l'affluenza, collaborando con le autorità locali per minimizzare i disagi. “Siamo pronti a fare la nostra parte – conclude Delbò – con l'obiettivo di rendere gli spostamenti il ​​più semplici possibili per cittadini e turisti”.