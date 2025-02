Sanremo 2025 #backstage, il 15 febbraio una serata evento a sostegno della Musica Emergente.

Sabato 15 Febbraio alle ore 18.30, nella location esclusiva di Modus Vivendi Apartments (Via Privata Serenella 34 a Sanremo) si terrà Sanremo 2025 #backstage, una serata evento a sostegno della Musica Emergente.

Collaboratori dell’evento saranno la Casa Discografica Riserva Sonora, il Gruppo RGS Radio, Radio MOON e Radio Paiper per la regione Umbria; Radio Pianeta per la Regione Lombardia; gli Studi di Registrazione Studio 86 e IMHO Studio; Aurora Vocal Coach; Alessandra Content Creator; Pallanca Andrea Make up Artist; Gruppo Gori e Maison de Beautè come Air Stylist; Remo Francesconi, Management a livello Nazionale e Patron del Festival della Canzone D’Amore e infine un Padrino di Fama internazionale, Francesco Lucidi, attuale batterista di RKOMI.

Nel corso della serata verranno assegnati numerosi riconoscimenti per una Produzione e Promozione a tutto Campo dell’Artista. Presenzieranno all’evento anche Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti come Fotografi Ufficiali della serata e Giancarlo Platino per la Regia di Tv Backstage e twitch.tv.

Per informazioni e iscrizioni contattare 3386693561 e 3271426350 oppure backstagestudio96@gmail.com