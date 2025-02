Taggia: domani teatro e fotografia alla fondazione Pizzio-Rovera di via Soleri

Teatro e foto con finalità benefiche domani, domani, nella splendida e ricca di opere d'arte sede della Fondazione Pizzio-Rovera in via Soleri 11 a Taggia. Alle 15,30 è in programma una sezione fotografica di ritratti e, alle 17,30, tocca a momenti di teatro. Ingresso libero. Fra gli obiettivi anche raccogliere fondi da assegnare a Franco Click (Franco Vanghi), noto fotografo di Arma, che sta affrontando un serio problema di salute. Il pomeriggio sarà aperto dal fotografo Attilio Longhi che scatterà foto ai presenti per poi inviargliele via online.

Quindi spazio al teatro con impegnati due attori tabiesi di esperienza, e molto apprezzati nel panorama provinciale dove esiste un consistente movimento teatrale, Graziella Tufo e Marino Longo, quindi gli eclettici camporossini (sono anche cantanti) Teresa Paolino e Gian Piero Piombo. E, ancora, Lorena Bonifetto, Marco Silvano Corradi e Giorgio Redigolo. Si partirà da un divertentissimo Shakespeare fino a gag soprattutto esilaranti salvo una rappresentazione drammatica. L'iniziativa è dell'associazione LiberArteFamkoré e Wildlife in Valle Argentina.

"Questo è il secondo incontro - chiarisce Ale Fam, della Liberarte - che abbiamo dedicato al nostro amico. Al primo sono intervenuti in molti. Contiamo di fare il bis anche perché lo spettacolo offerto è davvero di ottimo livello".