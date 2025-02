Sanremo: verso il Festival, Carlo Conti ha registrato ieri lo spot Suzuki di fronte al palco di piazza Colombo (Foto)

Serata di lavoro, quella di ieri per Carlo Conti e la troupe Rai dedicata agli spot pubblicitari. In piazza Colombo, davanti al palco che da oggi ospiterà una serie di concerti ed esibizioni di vario genere, il presentatore del Festival ha registrato parte dello spot Suzuki, che promuoverà la casa automobilistica nel corso della kermesse canora matuziana.

Di fronte ad un pubblico curioso, Conti ha registrato alcuni passaggi della promozione pubblicitaria in una serata particolarmente fredda per le abitudini della città dei fiori. Non sono mancati i classici errori e qualche momento divertente, che ha fatto passare una serata diversa e in pieno clima Festival ai presenti.

(Foto di Ezio Cairoli)