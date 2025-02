Royal Hotel Sanremo: novità e lusso per accogliere il 75° Festival con stile ed eleganza

Il Royal Hotel Sanremo è pronto ad aprire le sue porte, in occasione del 75° Festival di Sanremo, primo grande evento di questa nuova stagione, nonché un importante capitolo da vivere insieme a voi.

Quest'anno, il fascino senza tempo dell’Albergo si arricchisce di dettagli inediti: il nuovo bar, Lawrence Lounge, completamente rinnovato, una nuova suite spettacolare al piano attico progettata per far sentire sospesi sul mare e il restyling di molte altre camere dove comfort ed eleganza raggiungono nuove vette.

"Non vediamo l’ora di collaborare per donare ai nostri ospiti nuovi emozionanti ricordi all’insegna dell’eleganza e della meraviglia. Come solo il Royal Hotel Sanremo sa regalare", la comunicazione della struttura.