Il Comune di Sanremo alla riunione del Comitato di cooperazione frontaliera (Foto)

Il Comune di Sanremo ha partecipato alla riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo – francese, che si è svolta ieri a Nizza alla presenza dei Ministri degli Affari Esteri. L'incontro si è tenuto nella residenza del Prefetto delle Alpi Marittime presso il Palais des Rois de Sardaigne.

"L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo significativo nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Francia - ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara - Siamo convinti che il Comitato contribuirà in maniera determinante a promuovere la cooperazione transfrontaliera e a consolidare i legami di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. In particolare abbiamo lavorato sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che comprende 26 comuni italiani tra Sanremo e Ventimiglia ed una quindicina francesi dell'area di Mentone. Il GECT è uno strumento di cooperazione attraverso il quale affrontare in maniera costruttiva temi concreti quali i movimenti transfrontalieri, questioni infrastrutturali ed ambientali, ed ogni altro aspetto inerente la qualità della vita delle oltre 200 mila persone che vivono in questo bacino italo-francese".

La delegazione sanremese, oltre al vicesindaco Fulvio Fellegara, era composta dal segretario generale Monica Di Marco e dalla dirigente dell'Ufficio Europa Linda Peruggi.