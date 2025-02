"Egr. direttore, sono una turista che la sera del 27 gennaio ha constatato la pericolosità di via san Bernardo cadendo procurandosi varie escoriazioni per colpa del grave dissesto della strada. Urge intervento risolutivo NON con la solita TOPPA peggio del buco, onde evitare incidenti ben più gravi.

Cordiali Saluti, Giovanna".