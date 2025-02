Sanremo: il 13 febbraio al cinema Centrale la proiezione del film 'PAPmusic, animation for Fashion'

Il film PAPmusic -Animation For Fashion- sarà proiettato a Sanremo il 13 febbraio alle 16 durante Il Festival della Canzone Italiana al Cinema Centrale del gruppo Ariston.

Durante la settimana del Festival PAPmusic avrà anche un GlassBox personalizzato con le nostre grafiche in collaborazione con Radio Monkey’s. Il film “PAPmusic” – Animation for Fashion è stato lanciato a fine settembre 2024 e continua ad essere proiettato nei cinema attraverso un “PAPtour” che sta girando tutta Italia grazie alle richieste che riceve da tanti giovani. Le prime tappe sono state: Milano, Roma e Torino. Le proiezioni di PAPmusic si sono trasformate in un vero e proprio evento con Q&A e il pubblico che diventa protagonista. “PAPizzarsi” è una parola ormai utilizzata dal web e da tutti i ragazzi.

PAPmusic ha vinto il premio “Best Comedy Film” al CineTech Future Fest in Polonia, un Festival è progettato per presentare gli ultimi progressi tecnologici e il loro impatto sull'arte cinematografica. Questo festival è il luogo in cui l'arte cinematografica si connette con la tecnologia d'avanguardia del futuro.