Sanremo: da domani in corso Orazio Raimondo la mostra fotografica "Obiettivo Musica" dell'autore Miky Sculco

Domani pomeriggio, dalle 18:30 al bar 'OltreOltrelaqua' di corso Orazio Raimondo 95 a Sanremo, si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Obiettivo Musica" dell'autore Miky Sculco, organizzazione a cura di Gianni Bellanca.

Miky, fotografo da circa quarant'anni, da ragazzo ha iniziato a stampare i suoi lavori in bianco e nero e ancora oggi lo preferisce, specialmente per quanto riguarda il genere "Street". Il suo stile si è evoluto negli anni anche grazie alla frequenza dei gruppi di lavoro presenti nei Fotoclub di zona. Per questa mostra ha scelto di rappresentare un'altra sua passione, la musica, al riguardo dice "Appassionato da sempre di musica e di fotografia ho voluto coniugare le due cose con questa mostra. La musica sono solo capace di ascoltarla e guardarla attraverso il mio obiettivo".

Le opere rimarranno esposte per due mesi e saranno visibili negli orari di apertura del bar.