Partner di primo piano per il media hub di Radiomediaset a Sanremo

Per il quarto anno consecutivo le radio del Gruppo Mediaset - Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio - insieme a Radio Norba, Radio Divina e Lady Radio, saranno presenti a Sanremo in una delle location di maggiore prestigio della città, Villa Nobel, residenza di Alfred Nobel in riviera, ora sede museale.



Dal 10 al 15 febbraio SANREMO EXTRAFESTIVAL (#extrafestival) – così si chiama il progetto - sarà punto di riferimento per gli artisti in gara e gli ospiti del Festival, per celebrities e addetti ai lavori che recandosi in un unico luogo verranno accolti in un vero e proprio hub radio-social-TV dove potranno raccontarsi attraverso le radio, le attività speciali digital e social e le iniziative dei partner.



Dislocati nelle diverse postazioni all’interno della villa e nel parco, nel corso di tutta la giornata i conduttori delle radio accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di musica, attualità, costume.



Il pubblico potrà accedere liberamente al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare: all’interno di un’area privilegiata potrà così assistere ai programmi di Radio 105 che si svolgeranno in esterna e prendere parte alle attività organizzate dai numerosi partner presenti: DONDISALOTTI, DR AUTOMOBILES, EBRAND, ENI con ENILIVE e PLENITUDE, HARLEY-DAVIDSON, LINDT & SPRÜNGLI, LURISIA PREMIUM BEVERAGES, MONTEGRAPPA, MOTOROLA, NAJ-OLEARI, PRIVITERA EVENTI, VECCHIO AMARO DEL CAPO.



Per il secondo anno consecutivo, inoltre, sarà presente come partner istituzionale la REGIONE PUGLIA con le sue eccellenze.

La REGIONE PUGLIA si presenta a Sanremo con i suoi suoni, attrazioni e sapori, con la sua accoglienza e con tante opportunità. Una Puglia da Nobel, con una visione di futuro che unisce tradizione e innovazione, talenti, creatività e business.



Questa la presenza dei partner:



DONDISALOTTI: DondiSalotti curerà il total look di Villa Nobel adattando all’eleganza della villa ottocentesca i propri complementi d’arredo di design 100% made in Italy, per garantire comodità, comfort e momenti di relax agli ospiti nella settimana più frenetica dell’anno. I divani e tutti gli elementi delle aree living - poltrone, pouf e tappeti – rappresenteranno al meglio lo stile di ExtraFestival.



DR AUTOMOBILES: Dr Automobiles con il brand Sportequipe, sarà l’official car di ExtraFestival e permetterà agli ospiti di Villa Nobel di spostarsi per tutta Sanremo in modo confortevole. Prestazioni elevate e design innovativo e futuristico contraddistinguono la nuova Sportequipe 6 GT che, oltre a girare per le strade sanremesi, sarà esposta nel parco di Villa Nobel.



EBRAND: a Villa Nobel Ebrand, leader nel settore dell'estetica professionale, creerà un'oasi di relax e bellezza con due aree dedicate: Area Nails – Manicure da star con Evo Nails: le onicotecniche specializzate di Ebrand realizzeranno nail art impeccabili utilizzando i prodotti della linea Evo Nails, fiore all’occhiello del marchio.

Area Viso – Trattamenti viso da Hit parade con Advance Pro: per chi desidera un momento di relax e cura della pelle, l’area viso proporrà trattamenti esclusivi di skincare realizzati con la linea Advance Pro, la gamma professionale dedicata ai centri estetici.

L'oro sarà l’elemento distintivo e il filo conduttore dell’evento. Simbolo di raffinatezza e preziosità, questo elemento rappresenta il cuore di due imperdibili novità del mondo Ebrand Italia che verranno presentate proprio nel contesto di ExtraFestival: la nuova linea viso Aurea Lux di Advance Pro e le 2 nuove collezioni di smalti Evo Nails.



ENI con ENILIVE e PLENITUDE: Eni con Enilive e Plenitude sono partner di ExtraFestival: saranno presenti con una campagna sulle radio del gruppo e sui social, e con alcune brandizzazioni degli spazi della villa.



HARLEY-DAVIDSON: Harley-Davidson, iconico marchio americano sinonimo di libertà e spirito ribelle, fa il suo debutto a Sanremo all’ExtraFestival di RadioMediaset con l'Harley-Davidson Music Contest: un concorso internazionale dedicato alle band musicali emergenti, con in palio l'opportunità unica di esibirsi sul palco dell’evento Harley-Davidson Euro Festival 2025 a Saint Tropez. La partecipazione di Harley-Davidson infatti non si limita a una presenza di immagine, ma è un'occasione per celebrare il legame tra musica e lo spirito di libertà che da sempre caratterizza il marchio.



LINDT & SPRÜNGLI: Lindt & Sprüngli, azienda leader nel mercato del cioccolato premium, sarà presente per il terzo anno consecutivo a Villa Nobel, per deliziare tutti gli ospiti con le iconiche praline LINDOR: un guscio di finissimo cioccolato Lindt che racchiude un ripieno dall’irresistibile scioglievolezza e che, ad ogni San Valentino, si trasforma nella romantica forma di cuore per stupire tutti gli innamorati e gli appassionati di cioccolato. Oltre alla costante presenza del brand negli ambienti della Villa e per le vie del centro città, LINDOR sarà il protagonista della serata di gala grazie alla partecipazione del Maître Chocolatier, che creerà dal vivo le praline LINDOR.



LURISIA PREMIUM BEVERAGES: Lurisia è l’Official Premium Beverage Partner di Sanremo Extrafestival, il progetto che riunisce le radio Mediaset in un’unica base sanremese all’interno di Villa Nobel. All’interno dell’hub, il brand sarà presente con Acqua Bolle Stille e le sue bibite, capolavori di gusto che desiderano valorizzare le materie prime del territorio, come i chinotti savonesi, per una rinfrescante pausa dagli impegni frenetici durante la kermesse, all’insegna dei sapori e delle eccellenze italiane



MONTEGRAPPA: per più di un secolo Montegrappa, un’azienda familiare situata alle pendici delle Dolomiti, è rimasta incessantemente curiosa di perfezionare la relazione profondamente personale - spesso magica - tra carta e mente umana. Gli strumenti da scrittura Montegrappa rappresentano un ideale moderno, strumenti che offrono alle menti più esigenti il lusso di scegliere le proprie parole. Gli artisti che arriveranno a Villa Nobel per essere intervistati dalle radio apporranno la loro firma sul backdrop presente all’ingresso con uno speciale marker Limited Edition e riceveranno una penna Montegrappa in dono.



MOTOROLA: Motorola torna anche quest'anno al Festival di Sanremo, dall’11 al 15 febbraio, e animerà la settimana sanremese da Villa Nobel, quartier generale di RadioMediaset. Attraverso i suoi canali social, il brand offrirà contenuti esclusivi e una prospettiva inedita sulla kermesse, mentre lo staff digital di Radio 105 utilizzerà gli smartphone Motorola. E per tutti i fan del Fantasanremo, fino al 10 febbraio a mezzanotte si è in tempo per iscriversi alla "Lega Motorola" e al relativo concorso, per provare a vincere straordinari premi. Quest'anno, nel regolamento del FantaSanremo, figurano anche 3 esclusivi "bonus" Motorola, che faranno guadagnare punti agli artisti in gara durante la settimana del Festival. Un'ape car brandizzato Motorola, inoltre, animerà le vie di Sanremo con attività e gadget imperdibili per tutti gli appassionati del Festival.



NAJ-OLEARI: nel corso di tutta la settimana di ExtraFestival Naj-Oleari Beauty curerà il make-up degli ospiti con un accogliente corner dedicato all’interno di Villa Nobel. Nella settimana per antonomasia dedicata alla musica italiana, un marchio importante come Naj-Oleari Beauty, porta il suo mondo fatto di toni pastello, pattern iconici e texture sensoriali. Questo perché per Naj-Oleari, il make-up è un esercizio alla felicità e la bellezza deve essere per tutti. Tutto il mondo make-up di Naj-Oleari Beauty è in profumeria e su NajOleariBeauty.com.



PRIVITERA EVENTI: per il quarto anno consecutivo, Privitera Eventi, leader nel mercato degli eventi e dei matrimoni luxury con oltre 35 anni di esperienza, sceglie la prestigiosa cornice di Villa Nobel a Sanremo per un allestimento d'eccezione. Nel cuore di Sanremo ExtraFestival, Privitera Eventi ha creato un ambiente magico e suggestivo grazie alla Greenhouse La Fenice, una straordinaria struttura in ferro e vetro che si fonde armoniosamente con il giardino della villa. Un'opera d'arte che coniuga l'eleganza dell'architettura storica con la modernità del design, creando un dialogo di grande impatto visivo. La Greenhouse, con i suoi giochi di trasparenze e la sua atmosfera raffinata, sarà il palcoscenico ideale per le attività di Sanremo ExtraFestival. Inoltre, questa incantevole struttura accoglierà la tradizionale serata di gala inaugurale con i cantanti del Festival, offrendo un contesto unico e indimenticabile.



VECCHIO AMARO DEL CAPO: per il quarto anno consecutivo, Vecchio Amaro del Capo torna a Villa Nobel confermando la sua presenza a ExtraFestival. Si rinnova dunque la tradizione che lo vuole protagonista nei momenti migliori di musica e divertimento. Dall’aperitivo fino a notte tarda, i bartender offriranno agli ospiti della GreenHouse sei straordinari drink come l’iconico Capo Tonic o il piacevolmente piccante Capo Arrabbiato Spritz accompagnando i cocktail con lo spettacolo del Flair Bartendinghttps://www.bing.com/search?q=Flair+Bartending&FORM=AWRE&PC=HCTS>. Vecchio Amaro del Capo, liscio, va gustato alla temperatura di -20°C e per celebrare questa consuetudine, un gigantesco cubo di ghiaccio sarà la scenografica cornice del photobooth dove fare foto e “freezzare” i momenti più divertenti in compagnia di dell’amaro più amato. #ilCapoaSanremo accende la festa con un simpatico risciò brandizzato che animerà il parco di Villa Nobel con sorprese da scoprire, mentre un secondo risciò farà un bagno di folla per le vie di Sanremo portando allegria ai fan con gadget e tutta la carica di Vecchio Amaro del Capo.



Partner Tecnici: CAFFE' MOTTA, IL SOFA’, PRIME QUALITY, PRO HEAT, VINCENZO FRASCELLA FLORAL DESIGNER.



SANREMO EXTRAFESTIVAL gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.