Taggia: festeggiamenti di 'San Benedetto': vietati i 'furgari' e qualsiasi tipo di fuochi artificiali, ci saranno i 10 falò

Si svolge domani sera a Taggia l’appuntamento con i festeggiamenti in onore di ‘San Benedetto Revelli’ e, proprio per questo, il Sindaco Mario Conio ha emesso l’ordinanza di divieto di sparare fuochi artificiali e, soprattutto, i cosiddetti ‘Furgari’. I festeggiamenti prevedono comunque l’accensione 10 ‘falò votivi’ in: piazza Farini, piazza SS. Trinità, piazza Cavour, via Roma, piazza Santa Lucia, Convento dei Domenicani, via San Dalmazzo, piazza Spagnoli e piazza Grande.

L’ordinanza riguarda la notevole affluenza di pubblico e serve, ovviamente garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. In occasione della manifestazione sarà disciplinato il traffico veicolare tra oggi e domenica nelle piazze e vie di Taggia. Nell’area della manifestazione che ospiterà i falò, ovvero la direttrice viaria che corre da piazza SS. Trinità a via Lercari e le due perpendicolari di via Roma e via Curlo (nonché i quattro siti puntuali in Vallone Santa Lucia, via San Dalmazzo, piazza Cristoforo e piazza Grande) sarà vietato accendere fuochi d’artificio, fontane di fuoco e similari, ma anche falò e ogni altro genere di artificio pirotecnico su tutto il territorio del Comune.

Tra le 16 di domani e l’una di domenica notte sarà anche vietata la vendita e la somministrazione di alcolici superiori a 21 gradi da asporto (valido per negozi, bar, ristoranti, circoli privati, associazioni di vario genere e ambulanti), in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale rigido potenzialmente contundente. I contenitori utilizzabili dovranno essere in plastica priva di tappo di chiusura o in bicchieri in plastica aperti monouso.

Sarà anche vietato, negli stessi orari, introdurre bevande e alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale rigido.