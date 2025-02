Giorno del Ricordo: domenica la ricorrenza a Sanremo e lunedì quella provinciale ad Imperia

Il 10 febbraio si celebra il “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende degli esuli partiti in massa dal confine orientale dell’Italia per sfuggire alla pulizia etnica attuata dal regime jugoslavo dopo il 1945. Come di consueto, a Imperia si terrà una cerimonia commemorativa, articolata in due momenti, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose della provincia. In particolare, la commemorazione provinciale avrà luogo lunedì alle 9.30, ai Giardini Martiri delle Foibe di Imperia dove sarà deposta una corona d’alloro.

A seguire, alle ore 10.45, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “G.Ruffini”, si terrà un incontro con gli studenti, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con il Comune, la Provincia, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Comitato provinciale ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). All’incontro interverranno il Prefetto, il Vicesindaco di Imperia e il Dirigente dell’Istituto Ruffini. Successivamente, verrà proiettata una video Testimonianza della Signora Luciana Miani, Profuga Istriana, nata a Piemonte d’Istria il 19 maggio 1939. All’iniziativa interverranno il Prof. Ing. Giovanni Chersola e il dott. Giorgio Traverso dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, i quali rivolgeranno un messaggio in ricordo dei martiri delle foibe. Per l’occasione, gli studenti dell’Istituto Ruffini hanno allestito una mostra fotografica e, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla realizzazione degli elaborati video che nel corso della cerimonia saranno proiettati.

Infine, nella giornata dell’11 febbraio 2025, negli Istituti della provincia di Imperia, verrà proiettato un film sul tema.