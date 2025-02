Ventimiglia celebra i Martiri delle Foibe: il programma delle commemorazioni in occasione del giorno del ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito dalla Legge 92/2004 in memoria dei Martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano – dalmata, il Comune di Ventimiglia ha organizzato una serie di iniziative volte al ricordo di una delle più grandi tragedie del ‘900, troppo spesso dimenticata o volutamente oscurata.

In particolare, lunedì prossimo alle 10:30, si terrà al Teatro Comunale lo spettacolo teatrale, riservato gli studenti delle scuole, dal titolo “Al di là del mare” a cura di Liber Theatrum, titolo scelto dal regista Diego Marangon per ricordare “le vittime delle Foibe e dell’Esodo Istriano Dalmata di quei 350.000 italiani che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, dovettero fuggire dalle coste della futura Jugoslavia o “semplicemente” scegliere tra essere Italiani, attraversando però definitivamente il mare Adriatico e lasciando alle proprie spalle tutto quanto, oppure diventare cittadini slavi restando in una terra che prima era casa loro, ma ora di un altro colore, con un’altra lingua, altri usi e costumi”.

Lunedì alle 11:30 si terrà la cerimonia ufficiale presso il cippo ubicato ai Giardini Martiri delle Foibe in Via Lamboglia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e con il patrocinio del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria. Il programma prevede la deposizione di una corona d’alloro da parte del Sindaco della Città di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e l’orazione ufficiale da parte del dott. Pietro Tommaso Chersola, Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Imperia e Delegato Provinciale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce.

Le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.