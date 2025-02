Santo Stefano al Mare si prepara a festeggiare San Valentino con l’iniziativa ‘Il paese degli innamorati’

Santo Stefano al Mare si prepara a celebrare l’amore: sabato prossimo alle 17.30 verranno accese le luminarie a forma di cuore, in piazza Saffi e piazza Cavour, dalle 18 le due piazze verranno animate con musica. Da sabato al 14 si terrà il contest fotografico 'Il paese degli innamorati', organizzato dalla Proloco. L’iniziativa si concluderà con una serata musicale nelle due piazze il 14 febbraio a partire dalle 18.

"San Valentino è più di una semplice festa - ha detto l’Assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi - ed è un’ opportunità per creare momenti indimenticabili che Santo Stefano al Mare si prepara a festeggiare con una serie di iniziative pensate per celebrare l’amore in tutte le sue forme. L’ atmosfera, con quel tocco di magia che solo la festa degli innamorati può offrire, vedrà l’installazione di due grandi cuori luminosi posizionati in Piazza Saffi ed in piazza Cavour dove si potranno scattare foto e selfie. Si inizia sabato con l’ accensione dei cuori per arrivare al 14 febbraio".

"Un grazie speciale alla Pro Loco di Santo Stefano - termina Garibaldi - che contribuisce attivamente a questa manifestazione con il contest fotografico 'Il paese degli innamorati' che invita i partecipanti a inviare i propri scatti alla pagina Facebook 'Prosantostefano', dove troveranno anche il regolamento e ai pubblici esercizi che si sono attivati per l’ intrattenimento musicale".