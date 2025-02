L'Icona benedetta da Papa Francesco sarà sabato prossimo alla parrocchia di Maria Ausiliatrice di Vallecrosia

Da qualche settimana Papa Francesco ha dato inizio all’anno Santo giubilare e la Confederazione delle ‘Misericordie d’Italia’, ha dato vita ad una serie di iniziative spirituali ispirate dal carisma valoriale di ‘Misericordia’ ed indirizzate ad ogni volontario non solo per usufruirne ma anche e soprattutto per essere coinvolto nel circuito di grazia giubilare.

In particolare è stata organizzata una iniziativa che coinvolge la federazione regionale delle ‘Misericordie’: fino a domenica ogni singola sede del territorio verrà visitata dalla Icona Giubilare della Confederazione delle Misericordie d’Italia benedetta da Papa Francesco lo scorso 15 Gennaio (Croce in legno di ulivo alta 160 cm con inciso il motto del Giubileo “Pellegrini di Speranza” e riportante la parola “Pace” in tutte le lingue più diffuse del mondo.

In questa ‘peregrinatio ligure’ è previsto che, domani e sabato, l’Icona accompagnata dal correttore regionale Padre Francesco Lia, sarà nel Ponente Ligure dovendo visitare le nostre sedi di Cervo, Imperia, Sanremo, Vallecrosia e Camporosso.

A concludere la ‘Peregrinatio’ nel ponente, è prevista una funzione religiosa che sarà tenuta dal Vescovo Mons. Antonio Suetta nella giornata di sabato alle 16.30, alla parrocchia salesiana di Maria Ausiliatrice in Vallecrosia in cui verranno coinvolte tutte le confraternite del Ponente Ligure e saranno presenti numerose autorità.