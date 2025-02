Festival 2025: lunedì prossimo FantaSanremo e Rai Radio 2 al Forte di Santa Tecla con Cristina D'Avena

La settimana del Festival di Sanremo sta per partire, e FantaSanremo insieme a Rai Radio 2 sono pronti a dare il via ai festeggiamenti con un evento esclusivo lunedì prossimo. Il party si terrà a partire dalle 22 al Forte Santa Tecla, il polo museale che, per tutta la durata della kermesse, sarà il cuore pulsante degli eventi culturali e artistici della città. Tim sarà sponsor della serata e seguirà l'evento sui propri canali social insieme a FantaSanremo, offrendo aggiornamenti e contenuti in tempo reale per coinvolgere tutti i fan da remoto.

L'evento vedrà come protagonista d'eccezione Cristina D'Avena, che, oltre a interpretare la sigla ufficiale di FantaSanremo, offrirà agli ospiti un emozionante live, ripercorrendo i più grandi successi della sua carriera con un coinvolgente momento di karaoke. A condurre questo speciale momento ci sarà Paolo Camilli, che accompagnerà gli ospiti con la sua inconfondibile energia e simpatia. A seguire, un esclusivo DJ set curato da Leonardo Carioti di Rai Radio2, che animerà la serata con una selezione musicale all'insegna della musica più bella di sempre.