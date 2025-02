‘Casa Sanremo Invest’: dal 10 al 12 febbraio la quarta edizione su Web3, intelligenza artificiale, finanza personale, sostenibilità e impatto

Casa Sanremo Invest torna per la sua quarta edizione, dal 10 al 12 febbraio 2025, presso il Palafiori di Sanremo. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno coinvolto 146 speaker, più di 600 partecipanti in presenza e registrato oltre un milione di visualizzazioni dei contenuti video, l’evento si prepara a offrire un programma ancora più ricco di contenuti.

L’edizione 2025 prevede più di 45 interventi e si concentra su temi fondamentali nel panorama economico e tecnologico attuale: Web3, Intelligenza Artificiale, Finanza Personale, Sostenibilità e Impatto. L’obiettivo è promuovere un dibattito qualificato e offrire strumenti concreti a investitori, startup e professionisti per affrontare le sfide e le opportunità di un futuro in continua evoluzione. Tra le principali novità dell’edizione spicca il lancio di Impact 4 Tomorrow, una competizione dedicata alle startup emergenti che si distinguono per innovazione, scalabilità e impatto. A questo si aggiunge il primo RegTech Summit, organizzato da Moneyviz, che esplorerà il ruolo cruciale delle tecnologie regolatorie nel mondo degli investimenti e delle imprese.

L’Intelligenza Artificiale avrà un ruolo di primo piano nel programma. Oltre a sessioni formative tenute dagli esperti AI di WMF - We Make Future e di Search On Media Group, spazio anche alla startup competition “Future Of Music” che presenterà le migliori startup che stanno rivoluzionando il settore musicale. “L’intelligenza artificiale ha cambiato radicalmente il modo in cui le imprese operano e gli investitori valutano il potenziale di un business” afferma Cosmano Lombardo Founder e CEO di Search On e ideatore di WMF “Questa rivoluzione disruptive richiede competenze specifiche per evitare di essere esclusi da un futuro che avanza a velocità impressionante”.

Anche la finanza personale sarà al centro del dibattito, con interventi come quello di Maria Carrano, co-fondatrice di Affari Miei. Carrano sottolineerà quanto sia importante gestire il proprio patrimonio in modo consapevole, combinando prudenza e apertura alle opportunità offerte dai megatrend di investimento. “Sanremo è una occasione ideale per affrontare temi fondamentali come la gestione del patrimonio, dove cercheremo di combinare consapevolezza e visione. I megatrend di investimento e le innovazioni disruptive offrono opportunità davvero straordinarie, ma è essenziale comprenderle a fondo per prendere decisioni informate e non correre rischi insostenibili per il nostro futuro finanziario”, ha dichiarato. Uno dei temi principali dell’edizione 2025 è legato alla sensibilizzazione sui rischi degli investimenti “facili” resi immediati dalla cosiddetta “gamification” dei servizi finanziari. Questo aspetto verrà affrontato in profondità attraverso interventi e tavole rotonde dedicate.

L’evento riflette la visione strategica di Gabriele Del Mese, fondatore di Moneyviz e produttore di Casa Sanremo Invest, che mira a creare un punto di riferimento per cultura e innovazione nel settore degli investimenti e delle nuove tecnologie. “Il nostro obiettivo è offrire a startup e investitori gli strumenti per muoversi in modo consapevole, affrontando sia i rischi che le opportunità. Gli aspetti etici oltre regolatori, sempre più cruciali, saranno al centro del nostro dibattito, perché nessuna impresa innovativa può pensare di operare senza tenere conto dei cambiamenti del framework normativo italiano ed europeo e senza essere consapevole delle proprie responsabilità sociali”, ha affermato Del Mese.

"Sanremo è un palcoscenico d’eccezione, dove creatività, cultura e impresa si incontrano. Un’occasione ideale per Forbes Italia per raccontare le connessioni tra musica, business e innovazione, valorizzando le eccellenze che trasformano idee in successo" aggiunge Michele Belingheri, Direttore Commerciale di Forbes Italia. Come sottolinea Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo, “Parlare di innovazione, investimenti e tecnologia in modo semplice ma rigoroso significa porre le basi per un futuro migliore, per noi e per le nuove generazioni”. L’evento sarà trasmesso gratuitamente in streaming sul sito ufficiale https://invest.casasanremo.it e andrà in onda dagli Studi TV di Casa Sanremo dal 10 al 12 febbraio.