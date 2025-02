Riviera Trasporti, potenziamento servizi di controlleria e sicurezza dal 1° aprile: a luglio nuove divise per il personale

Durante l’ultimo Consiglio provinciale, il presidente Claudio Scajola ha annunciato importanti novità per Riviera Trasporti, volte a migliorare i servizi di sicurezza e il comfort per i passeggeri. Tra queste, spicca l’introduzione di un servizio di controlleria e sicurezza a bordo dei mezzi, in collaborazione con un istituto di vigilanza privata. Questa nuova misura sarà operativa entro il 1° aprile 2025 e mira a garantire maggiore serenità a passeggeri e personale, rendendo più sicuri i viaggi su tutto il territorio servito.

Il servizio sarà svolto da professionisti della sicurezza dell'Istituto di vigilanza privata che, oltre a monitorare il rispetto delle norme a bordo, saranno un riferimento per qualsiasi problematica durante i viaggi. Una scelta strategica per tutelare il personale viaggiante e migliorare la percezione di sicurezza sui mezzi pubblici.

Un’altra importante novità riguarda il rinnovamento delle divise del personale. La fornitura delle nuove uniformi, più moderne e funzionali, è prevista entro luglio 2025. Questo intervento vuole rafforzare l’immagine aziendale e migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti, rendendole adeguate alle esigenze del servizio.

Questi interventi rientrano nel piano di rilancio e ammodernamento di Riviera Trasporti, già oggetto di recenti investimenti come l’arrivo di nuovi autobus e i lavori sui depositi di Sanremo e Ventimiglia. Il presidente Scajola ha ribadito l’importanza di puntare su un trasporto pubblico efficiente, sicuro e in linea con le esigenze dei cittadini.