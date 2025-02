Sanremo, il ciclone Fedez travolge l’Ariston: prove blindate tra sorrisi e gossip (Foto)

Sanremo si tinge di rap e gossip: oggi è stato il giorno di Fedez, il protagonista assoluto della scena musicale e mediatica che ha scosso la città dei fiori. Nell’Ariston blindato, il rapper milanese è arrivato sorridente e concentrato, mettendo fine, almeno per ora, alle voci insistenti che nelle ultime ore lo vedevano in procinto di ritirarsi dal Festival. Fedez ha eseguito le prove del brano "Battito", con cui gareggerà in questa edizione, e ha testato il duetto della serata cover con Marco Masini, interpretando l’iconica "Bella Stronza".

Al centro di rumors e attenzioni da settimane, tra vicende personali e chiacchiericci sul possibile ritiro dalla competizione, Fedez ha voluto trasmettere serenità e sicurezza, entrando nel teatro con il suo consueto carisma. Nessuna dichiarazione, ma i sorrisi durante le prove sono stati un segnale chiaro: il rapper è pronto a mettersi in gioco e a far parlare di sé sul palco più prestigioso d’Italia, ma questa volta per la musica.

Non è stato solo il giorno del rapper: oggi le prove all’Ariston hanno visto alternarsi numerosi big pronti a scaldare il pubblico sanremese. Tra questi, Clara, che ha portato la sua carica emotiva sul palco, e Simone Cristicchi, con il suo tocco poetico sempre apprezzato dal pubblico. I Modà sono tornati con la loro solita grinta, mentre i The Kolors hanno infiammato l’Ariston con il loro stile inconfondibile. Chi ha lasciato un’impressione particolare è stata la giovane Sarah Toscano, che ha confermato di essere una delle nuove voci da tenere d’occhio in questa edizione.