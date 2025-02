Dea Spa illumina Sanremo in occasione della rassegna musicale nota in tutto il mondo

Dea Spa, società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che contribuirà all’illuminazione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, la rassegna musicale più importante d’Italia, nota in tutto il mondo.

In occasione del Festival, che si terrà come da tradizione al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025, DEA illuminerà in particolare:

· Il palco allestito in Piazza Colombo;

· La “Piazza della Musica” allestita in Piazza Borea D’Olmo ed in via Mameli per ospitare il Dopofestival, che quest’anno sarà condotto da Alessandro Cattelan;

· Il “Villaggio delle Radio” in Corso Imperatrice nei pressi del Casinò di Sanremo;

· Tutte le piazze del centro cittadino dove sono posizionate le altre grandi emittenti radiofoniche (Piazza Eroi Sanremesi, Piazza Muccioli, Piazzale Vesco);

· La grande ruota panoramica presso i giardini Vittorio Veneto;

· I Led Wall e tutti varchi di controllo delle Forze dell’Ordine;

· Tutti i sistemi di comunicazione e di ripetizione radio – televisivi posizionati nel pressi della cima di Monte Bignone dove, per aumentare la resilienza, è posizionato un gruppo elettrogeno di emergenza telecontrollato ed in grado di alimentare, in caso di guasti sulla rete di Media Tensione che serve tale cima (circa 1300 m slm), il ripetitore della Rai.

Il Direttore Generale Massimiliano Riderelli Belli ha così commentato: “Dopo l’anno scorso, in cui abbiamo illuminato il Dopofestival condotto da Fiorello, siamo orgogliosi di annunciare che DEA alimenterà anche per questa edizione la Piazza della Musica nei pressi del Teatro Ariston, il grande palco ubicato in Piazza Colombo e tutte le manifestazioni di contorno al Festival della Canzone Italiana; in particolare sono state realizzate e connesse alla rete di distribuzione elettrica gestita da DEA forniture ottime per una potenza complessiva pari a circa 1,5 MW. Sanremo soprattutto, dopo l’acquisizione di Amaie, ci ha visti intervenire di recente in via Matteotti, la via dello shopping, dove abbiamo provveduto a cambiare tutte le lampadine che ormai non funzionavano a dovere, oltre che ad omologarne gradazione e colore lungo tutto il tratto di strada interessato. La nostra priorità è fornire ai clienti un servizio di qualità, considerando che una gestione efficiente e qualificata delle reti di distribuzione elettrica e degli impianti di illuminazione consente di vivere in serenità momenti fondamentali per la comunità e la tradizione, come, per l’appunto, il Festival di Sanremo”.