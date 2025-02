Catslap brucia 1 milione di dollari in SLAP per dare il via alla bull run delle meme coin nel 2025

Ieri la meme coin Slap-to-Earn Catslap ($SLAP) ha effettuato un'importante operazione di burning, rimuovendo dalla circolazione altri $1 milione in token $SLAP, contribuendo così a un significativo aumento del valore dell'asset.

Considerando i burning precedenti, il totale dei token $SLAP eliminati dalla circolazione ha raggiunto la cifra impressionante di 1.196.558.367,83 in SLAP, per un valore complessivo di oltre $1,5 milioni.

Il burning dei token è nell'interesse di tutti i detentori, poiché riducendo l'offerta di un token con alta domanda si aumenta la scarsità, uno dei principali fattori che determinano il valore di qualsiasi asset.

Catslap è il token che alimenta l'omonimo gioco web virale, in cui i giocatori guadagnano ricompense in criptovaluta facendo schiaffeggiare uno dei sei iconici personaggi culturali dal celebre gatto della homepage. Tra i bersagli figurano personalità di spicco come l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il CEO di Tesla, Elon Musk, noto sostenitore di Dogecoin.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Slapdrop di Catslap

Il massiccio token burning segue i recenti contest Slapdrop, in cui i 10 migliori giocatori della leaderboard Slap-to-Earn si sono divisi un montepremi di $100.000.

Il progetto Catslap offre diversi modi per ottenere ricompense. I giocatori che hanno completato le sfide social Zealy e usato il proprio wallet Best Wallet hanno iniziato a ricevere ricompense in $SLAP dal 16 gennaio.

Le ricompense in $SLAP sono soggette a un vesting lineare di 90 giorni per evitare eccessive pressioni di vendita, una misura adottata in seguito a esperienze passate con altre meme coin di successo, come il play-to-earn di Hamster Kombat.

Ora che $1 milione in $SLAP è stato rimosso dalla circolazione, lo Slapdrop è ufficialmente concluso.

Attualmente, gli investitori hanno messo in staking oltre mezzo miliardo di token $SLAP. I detentori hanno una finestra di 14 giorni per ritirare i propri token in staking e le ricompense maturate. Dopo questo periodo, qualsiasi ricompensa non reclamata verrà permanentemente rimossa dalla circolazione. Tuttavia, è importante sottolineare che gli importi iniziali in staking non saranno influenzati dal burning.

Tutte le ricompense di staking non reclamate, insieme ai token controllati dal team che non sono vincolati a contratti di vesting, verranno bruciati il 14 febbraio. Si può visualizzare il countdown per il megaburn finale sul sito web di Catslap.

I wallet di vesting associati a questi token sono elencati in modo trasparente sul sito ufficiale: catslaptoken.com/en/slap-drop.

Come nei precedenti eventi di token burning, il prossimo burn non influenzerà le ricompense dello Slapdrop, che continueranno a maturare nel periodo di vesting di 90 giorni.

Catslap domina la scena delle meme coin nel 2025, dando il via a una corsa all’oro

Inoltre, il team di Catslap sta portando avanti un’iniziativa di buyback, acquistando token per un valore di $533.281 (pari a oltre 348 milioni di $SLAP) sul mercato aperto per sostenere ulteriormente il prezzo dell'asset.

Il 4 dicembre 2024, $SLAP ha raggiunto un all-time high (ATH) di $0,009478, registrando un ritorno dell’8.516% per gli investitori della prevendita iniziale.

E ci sono ancora importanti catalizzatori di prezzo in arrivo. Innanzitutto, l’intero settore beneficerà della nuova politica crypto degli Stati Uniti, che l'amministrazione Trump, favorevole alle criptovalute, dovrebbe introdurre nei prossimi sei mesi.

La prevendita di Catslap è stata lanciata a novembre 2024 con un prezzo iniziale di $0,00011. Ad oggi, il valore è esploso fino a $0,0014 (secondo CoinGecko), offrendo ai primi investitori un incredibile ritorno del 1.173%.

Inoltre, gli effetti economici dell’halving di Bitcoin dello scorso anno, combinati con una politica USA favorevole alle criptovalute, potrebbero dare il via a un bull run che trascinerà in alto tutte le altcoin più affidabili.



Catslap è destinato a guidare il settore delle meme coin, con il potenziale di superare progetti felini consolidati come MEOW, MOG, Popcat e Simon’s Cat.

La società di auditing cripto SolidProof ha verificato lo smart contract di Catslap e non ha riscontrato problemi critici, offrendo agli investitori la tranquillità di un progetto credibile e sicuro.

Si può acquistare $SLAP tramite Best Wallet, uno dei wallet più innovativi del Web3, disponibile per il download su Google Play e App Store.

Basta unirsi alla community di Catslap su X e Telegram e prepararsi al prossimo rialzo.