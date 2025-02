Confartigianato trasporti Liguria: prosegue l’impegno per i ristori sull’Autostrada dei Fiori

Confartigianato Trasporti Liguria continua a portare avanti le istanze della categoria in merito ai ristori per l’Autostrada dei Fiori. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri istituzionali a Roma per trovare soluzioni concrete ai disagi che gli autotrasportatori stanno affrontando.

"Stiamo andando avanti per dare una risposta concreta a una categoria che ha subito e sta subendo notevoli disagi – dichiara Antonio Marzo, presidente regionale degli autotrasportatori - Abbiamo sollecitato un incontro con l’Assessore ai Trasporti Marco Scajola e con il Presidente della Regione Marco Bucci, affinché la questione possa essere affrontata con la massima priorità".

Marzo ha inoltre voluto ringraziare l’assessore Scajola per la disponibilità dimostrata nel recepire le richieste della categoria. Attualmente è previsto un incontro a Genova il 25 febbraio, ma Confartigianato Trasporti Liguria sta lavorando per anticiparlo, così da accelerare i tempi di concessione dei ristori.