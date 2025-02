Brochure e mappa con itinerario: Bordighera valorizza gli alberi monumentali

Gli alberi monumentali di Bordighera sono al centro di un nuovo progetto di valorizzazione turistica, volto a metterne in luce l’eccezionalità botanica, il profondo valore storico-culturale e il pregio paesaggistico: è quanto deliberato nella seduta del 29 gennaio dalla Giunta, su iniziativa del sindaco Vittorio Ingenito. Ne nasceranno tra l’altro una brochure e una mappa per conoscere meglio questo straordinario patrimonio verde e per scoprire gli alberi monumentali lungo un itinerario cittadino, in piena continuità con “Bordighera en plein air” e la strategia del Piano di Sviluppo Turistico 2021-2030.

“La ricchezza paesaggistica di Bordighera è unica e gli alberi monumentali ne sono una delle espressioni più peculiari. Questi esemplari sono eccezionali sotto il profilo botanico e contestualmente sono fondamentali testimonianze di storia e di cultura; ecco perché desideriamo valorizzarli attraverso strumenti che li raccontino nell’ambito del percorso strutturato di promozione che stiamo realizzando secondo le linee del Piano di Sviluppo Strategico del Turismo" - commenta il sindaco Ingenito - "Insieme agli alberi monumentali, Bordighera custodisce tesori come i giardini delle ville Belle Epoque, la Pineta del Capo, parchi dove essenze esotiche e varietà autoctone hanno creato un equilibrio perfetto. Qui sorgeva il giardino Moreno, che incantò Claude Monet, e qui visse e lavorò Ludwig Winter. Questo patrimonio deve essere conosciuto, tutelato, messo in luce e apprezzato come merita".

Sul territorio di Bordighera sono presenti sia singoli esemplari sia insiemi omogenei di esemplari che fanno parte dell’elenco degli Alberi Monumentali della Liguria, secondo criteri che includono età e/o dimensioni, forma e portamento, rarità botanica, pregio paesaggistico, valore ecologico, architettura vegetale e valore storico, culturale e religioso. Essi si trovano presso il Museo Bicknell, il Palazzo Comunale, in via Romana all’angolo con via Tumiati, sul lungomare Argentina e presso la Fondazione Mariani in via Fontana Vecchia. La loro alta numerosità rende Bordighera la città che, in provincia, vanta più alberi monumentali.