Nuova scuola nel centro storico di Ventimiglia, Scullino: "Lavori a rilento, rischiamo di perdere i finanziamenti" (Foto)

"Sono molto scettico che la nuova scuola nel centro storico di Ventimiglia potrà essere ultimata entro settembre. Si rischia di perdere i finanziamenti Pnrr di 4.500.000 euro" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Ci sono molte da fare, i lavori vanno a rilento" - sottolinea Scullino - "Devono ancora gettare la platea, fare i pilastri e costruire quattro piani".

"Con solo tre o quattro operai temo che non si riuscirà a fare tutto in otto mesi" - mette in risalto Scullino - "Rischiamo così di perdere i finanziamenti".