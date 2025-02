Zonta Club Ventimiglia-Bordighera: nuova sede e una testimonianza di eccellenza per l’inizio del 2025

Inizio 2025 ricco di novità per lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera che ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova sede del Club Service per gli incontri presso il prestigioso Hotel Parigi della famiglia Sattanino sul lungomare Argentina di Bordighera. Ad aprire l’anno sociale è stato un convivio particolarmente emozionante: l’incontro con la dottoressa Livia Testa, una ricercatrice che nel 2011 aveva vinto il Premio Stellato al liceo scientifico Aprosio di Ventimiglia, borsa di studio che Zonta e famiglia Stellato assegnano annualmente agli studenti più meritevoli e di miglior profitto in memoria di Valeria Stellato. Livia Testa, ricordando come grazie a quel sostegno fosse riuscita a pagare i test di ingresso all’università, ha raccontato alle socie Zonta la recente esperienza fatta in Israele. La dottoressa Testa ha conseguito la laurea triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e successivamente quella magistrale in Biotecnologie Mediche Cellulari e Molecolari alla Libera Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. La sua carriera di studio e impegno è proseguita con il dottorato di ricerca in Biomolecular Sciences (biochimica) presso il Weizmann Institute of Science di Rehovot, in Israele, e con un corso di specializzazione post laura in Neuroscienze all'Università di Torino. Ad emergere è stata la storia di una giovanissima eccellenza del Ponente che ha entusiasmato le socie zontiane per determinazione e spirito di servizio