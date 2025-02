Un nostro lettore di Sanremo, Luca R., ci ha scritto per chiedere un altro intervento in via Padre Semeria, dopo quello della Pensilina:

“Mi congratulo per aver ripristinato la pensilina della fermata dell'autobus, ma ora confido che con altrettanta premura si riesca a destinare qualche risorsa per risanare il marciapiede che oramai, da troppo tempo, versa in condizioni quantomeno pietose per non dire pericolose. Nel ringraziare anticipatamente auguro all'amministrazione un buon lavoro”.