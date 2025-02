Sanremo, al via venerdì il corso dell’Accademia dell’intreccio Capitan Bresca

Prende il via venerdì il corso dedicato all’intreccio dei tradizionali "parmureli" sanremaschi (ore 17.00, Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36).

Giunto alla decima edizione, è organizzato dall’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca.

In un'epoca in cui le antiche usanze rischiano di essere dimenticate e l’abilità manuale dei giovani è poco stimolata, questo corso si propone di divulgare l’antica arte dell’intreccio dei "parmureli" e di preservare una tradizione che lega la città di Sanremo alle celebrazioni per la Domenica delle Palme in Vaticano.

I veterani maestri esperti dell’Accademia dell’intreccio Capitan Bresca (Gianfranco Borro, Walter Nobile, Giovanni Scannella, Maria Teresa Borro e Federico Scannella) guideranno i partecipanti in questa esperienza, condividendo il loro sapere per mantenere viva nella nostra comunità l’antica arte popolare delle palme intrecciate. I partecipanti saranno accolti dal Presidente Barbara Biale e dalle collaboratrici Mara Bertin e Gabriella Berardinelli.

Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona per ogni lezione, comprensivo della fornitura delle giovani foglie di palma da intrecciare. Il corso prevede un massimo di 30 iscritti, mentre la partecipazione per i minori di 18 anni è gratuita. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto.

I partecipanti sono invitati a munirsi di forbicine da carta. Le palme intrecciate resteranno a loro disposizione e potranno essere conservate come ricordo.

Le adesioni possono essere effettuate contattando la segreteria dell’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond (sanremopalme@gmail.com, tel. 335 5808477).