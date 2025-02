Le favolose Grotte di Frasassi a Casa Sanremo

Le Grotte di Frasassi, il favoloso sito naturale del Comune di Genga, in provincia di Ancona, tra i più grandi e affascinanti del mondo, ubicato nella catena montuosa degli Appennini marchigiani, è per il secondo anno partner istituzionale di Casa Sanremo, la casa del Festival della canzone italiana nel cuore della città ligure dal 4 al 15 febbraio 2025.

Con un ampio e scenografico allestimento le Grotte di Frasassi hanno ricreato a Casa Sanremo le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo, tra i più affascinanti e visitati d’Europa. Una grande area dove i visitatori possono immergersi tra i tesori nascosti del ventre della terra marchigiano grazie a schermi e visori in 3D di ultima generazione.

Lezioni sui temi ambientali per le scuole liguri con “Gormiti - The New Era” di Rainbow

Tra le novità di quest’anno le Grotte di Frasassi sono presenti a Casa Sanremo con il nuovo progetto dedicato alle scuole italiane per educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta con gli amatissimi Gormiti.

“Gormiti - The New Era Game” questo il nome dell’iniziativa, completamente gratuita per le scuole, che sta riscuotendo un grande successo nelle classi primarie e secondarie di tutta la penisola con i protagonisti della nuova serie televisiva live action “Gormiti - The New Era”, firmata Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, in onda su Rai Gulp e Rai Play, girata nella spettacolare scenografia naturale del sito.

Grazie ai personaggi della serie “Gormiti - The New Era”, ambasciatori della sostenibilità, ovverosia: Glen il Scion della Terra, Carter il Scion dell'Acqua, Skye il Scion dell'Aria e Zane il Scion del Fuoco, gli studenti apprendono i temi cruciali come la raccolta differenziata, il risparmio idrico, l’economia circolare, l’inquinamento atmosferico e con coinvolgenti quiz interattivi hanno l’opportunità di mettere alla prova le loro conoscenze.

Dal 4 al 6 febbraio, la Sala Stampa 'Lucio Dalla’ ospiterà sessioni riservate agli studenti e alle studentesse liguri che culminerà con un evento speciale il 13 febbraio mattina dove verranno annunciate le classi che rappresenteranno il territorio nella Finale Nazionale di Gormiti - The New Era Game” in programma il 28 maggio al Palatriccoli di Jesi (An).

Un innovativo progetto di gamification ad alto contenuto valoriale sulla sostenibilità che trasforma in un gioco l’apprendimento dei valori della salvaguardia della natura, attraverso lo studio delle Grotte di Frasassi, Capitale del turismo scolastico di qualità.