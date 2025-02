Festival di Sanremo 2025 e gli artisti di strada: la matuziana Federica canta davanti all'Ariston e Bianca Guaccero si ferma (Foto)

Anche se manca una settimana al Festival, Sanremo è in pieno fermento per la kermesse canora e, come sempre, nella città dei fiori colgono l'occasione in molti per esibirsi nelle vie del centro. Una giovane cantautrice di Sanremo, Federica Kiki, ha regalato un'emozionante performance live in strada di fronte al teatro Ariston.

La sua esibizione a sorpresa ha attirato una folla di curiosi e appassionati, diventando subito virale sui social media. La cantante ha pescato a sorte da un cestino pieno di bigliettini i titoli di alcune delle canzoni più celebri del Festival di Sanremo, dagli anni '50 ai giorni nostri. Il pubblico ha partecipato attivamente al sorteggio, suggerendo i propri brani preferiti e creando un'atmosfera di grande coinvolgimento. La giovane artista ha interpretato magistralmente i brani estratti a sorte, spaziando tra generi e stili diversi, ma sempre con grande intensità e originalità. La sua voce potente e la sua presenza scenica carismatica hanno conquistato il pubblico, che ha accompagnato le sue performance con applausi e cori.

Durante l'esibizione, la presentatrice Bianca Guaccero si è fermata ad ascoltare la sua performance, rimanendo colpita dalla sua bravura. La sua presenza non è passata inosservata, alimentando ulteriormente l'interesse per l'esibizione. Il live in strada si è concluso con un caloroso applauso del pubblico, entusiasta di essere stato coinvolto dall’allegria e dall’energia della giovane sanremasca.