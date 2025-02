Sanremo: scontro auto-moto in via Roma di fronte alle Poste, 47enne in codice giallo all'ospedale

Scontro tra uno scooter ed un’auto, questa mattina poco prima delle 9 in via Roma a Sanremo, all’incrocio con via Asquasciati e il sottopasso Croce Rossa, di fronte all’ufficio postale.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale matuziana, i due mezzi si sono scontrati per una mancata precedenza. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato a terra. L’uomo, un 47enne, è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza di Sanremo Soccorso e poi portato al 'Borea' in codice giallo di media gravità.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi.