Ventimiglia, tornano i nonni vigile davanti alle scuole. Di Muro: "Nuovo servizio per la cittadinanza" (Foto)

Sono tornati i nonni vigile davanti alle scuole di Ventimiglia. Ha, infatti, preso il via oggi il nuovo servizio per la cittadinanza, in particolar modo rivolto agli studenti e alle famiglie, stabilito con la convenzione firmata, nei giorni scorsi, tra il Comune e l'associazione Auser Aps.

"Finalmente sono tornati i nonni vigile davanti alle nostre scuole. Un nuovo servizio che sono certo sarà molto apprezzato da tutta la cittadinanza. Abbiamo istituito i nonni vigile grazie alla convenzione con l'Auser" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Oggi, infatti, con l’assessore ai servizi Socio-Educativi Milena Raco, siamo andati a far visita ai volontari che si sono resi disponibili a far attraversare gli studenti e le loro famiglie in maniera sicura".

"Un'attività di volontariato che va apprezzata e condivisa" - sottolinea il primo cittadino - "In queste prime settimane i nonni vigile saranno affiancati dagli agenti della polizia locale, per la formazione, in prossimità dei plessi più trafficati".

"Parte oggi in via sperimentale" - dice l'assessore Milena Raco - "La prima settimana inizierà dal centro studi di via Nervia, dal centro studi Biancheri in via Chiappori, a Ventimiglia Alta e a Latte. L'attività parte sotto il monitoraggio della polizia locale, ci riserviamo poi di prendere in considerazione alcune turnazioni degli stessi".