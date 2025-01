Ventimiglia, tornano i nonni vigile davanti alle scuole: firmata convenzione con l'Auser Aps

Tornano i nonni vigile davanti alle scuole di Ventimiglia. Il Comune ha firmato una convenzione con l'associazione Auser Aps per garantire il servizio che prenderà il via il 3 febbraio.

"Tornano i nonni vigile davanti alle nostre scuole" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro che ha incontrato i rappresentanti dell'Auser Aps insieme al vicesindaco Marco Agosta e all'assessore Milena Raco - "Dopo un lungo lavoro abbiamo firmato la convenzione con l’associazione Auser Aps".

"Dal 3 febbraio, inizierà il servizio dei nonni vigile davanti alle nostre scuole, al fine di garantire la sicurezza degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di via Nervia, via Roma, via Vittorio Veneto, Roverino e Latte" - sottolinea il primo cittadino.