Il Festival di Sanremo porta il rebranding delle stazioni Enilive, si parte da quella di via Lamarmora

Sarà il clima del Festival e la sponsorizzazione che riporta Eni nella città dei fiori ma, guarda caso, inizia proprio da Sanremo (insieme a Torino), il rebranding delle stazioni di servizio del cane a sei zampe.

Nuovi colori sui toni dell’azzurro, un rinnovato design degli ambienti di sosta e rifornimento, maggiore luminosità sotto la pensilina e tanti elementi digitali per comunicare in tempo reale con i clienti. Del milione di persone in movimento che ogni giorno frequentano la rete di circa 4.000 stazioni Enilive in Italia, molte saranno quelle che lo faranno la prossima settimana a Sanremo, durante la kermesse canora matuziana.

L’atteso rebranding delle stazioni di servizio consolida il percorso di riconoscimento e di vicinanza con i clienti di Enilive, già avviato con la caratterizzazione dei terminali per il rifornimento con l’identità visiva che qualifica la società come title sponsor della Serie A. Enilive è la società dedicata ai prodotti e ai servizi per una mobilità in trasformazione, flessibile e innovativa.

Nel suo brand, caratterizzato dai toni dell’azzurro, il cane a sei zampe rimane protagonista ma è contraddistinto da una “svolta”, il segno grafico che ha sostituito la fiamma e che rappresenta il contributo di Enilive all’interno del percorso di evoluzione della mobilità verso la transizione energetica.

La prima stazione di servizio Enilive che mostrerà il nuovo look è quella di via Lamarmora a Sanremo, a pochi metri dall’ingresso in Aurelia Bis, in contemporanea a Torino. Nei prossimi mesi saranno oltre 50 le Enilive Station che cambieranno volto in tutta Italia. Nella nuova stazione di via Lamarmora, oltre alla trasformazione dell’area di sosta e rifornimento, sono stati ridisegnati anche gli Enilive Café già presenti, i cui esterni sono ora contraddistinti da un fascione color moka.

Il progetto di rebranding prevede anche pannelli digitali sui montanti delle pensiline delle nuove Enilive Station che contribuiranno a una comunicazione rapida ed efficiente sui prodotti e i servizi disponibili in ogni stazione. Gli elementi contribuiranno anche ad ampliare l’esperienza digitale dei clienti già supportata dall’app Enilive da cui è possibile pagare i rifornimenti, la sosta e altri acquisti in modo automatizzato, e da cui è inoltre possibile partecipare a due programmi di loyalty: ‘Enilive Insieme’, che offre ai clienti premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che mette in palio migliaia di ingressi VIP Experience in tutti gli stadi italiani in cui si giocano le partite della Serie A Enilive 2024/2025, di cui Enilive è title sponsor fino al 2027; e ‘Più Insieme’, dedicato ai clienti Enilive e Plenitude.