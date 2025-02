Sanremo: lampioni accesi durante il giorno, la segnalazione con foto di un lettore

"Buongiorno,

sono un residente di Sanremo e desidero segnalare una problematica relativa alla gestione della corrente in città. Passeggiando lungo la ciclabile nei pressi della Fontana, ho notato una serie di lampioni accesi in pieno giorno (allego foto scattate alle ore 12.00). Mi chiedo per quale motivo si sprechi energia e denaro in questo modo, soprattutto considerando che ci sono strade che restano al buio anche di notte. Spero che possiate portare questa situazione all'attenzione dei cittadini e del sindaco Mager.

Alberto Dasso".