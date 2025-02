Sanremo 2025: concluse le prove, il Festival è pronto al via

Sì conclude il periodo di prove per il Festival, ora è tutto pronto per il conto alla rovescia che porterà tra poco più di 10 giorni all'inizio ufficiale.

Neanche l'ultima giornata ha risparmiato agli artisti il bagno di folla. Come i giorni precedenti i fan hanno accerchiato l'Ariston a caccia di una foto dei propri beniamini, meglio ancora se un selfie, così magari da completare anche la collezione per il 2025. La prima a varcare le porte del teatro più noto d'Italia è stata Gaia (esibizione a porte chiuse) nel corso della mattina, seguita a ruota da Marcella Bella a chiudere il turno di prove della mattina, sia per le canzoni in gara sia per le cover. Nel pomeriggio è stato invece il turno di Francesco Gabbani, già vincitore nel 2017, al quale sono seguite le prove tecniche e dell'orchestra.

(Foto di Erika Bonazinga)