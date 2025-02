Ospedaletti: per interventi di pulizia ambientale e di sensibilizzazione l'associazione 'Plastic Free' arriva in città

Al motto ‘Meno parole, più azioni’ sabato 15 febbraio alle ore 10.00 ‘Plastic Free’, associazione impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica, arriva a Ospedaletti.



“Ad oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e con una presenza in oltre 30 nazioni di tutto il mondo - spiegano gli organizzatori Tiziano Genoni e Daniele Musso -. Dal 2019 gli appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi sono cresciuti in maniera esponenziale, raggiungendo quota di oltre 200 al mese.

Plastic Free si occupa non solo di pulizie ambientali ma organizza appuntamenti nelle scuole, interviene nel salvataggio di tartarughe marine, partecipa al dialogo con le istituzioni, si schiera contro il volo dei palloncini, contrasta l’abbandono dei mozziconi, tutela la salvaguardia dei fiumi e promuove eventi eco sostenibili.

Entro il 2030, l'obiettivo è ridurre l’utilizzo di plastica, in particolare quelle monouso, sensibilizzando 1 miliardo di persone in tutto il mondo attraverso le collaborazioni attive sui vari territori coinvolgendo senza alcun limite cittadini volontari, aziende, media, enti ed istituzioni.

Il comune di Ospedaletti ha accolto in maniera propositiva Plastic Free che effettuerà interventi costanti di pulizia ambientale e di sensibilizzazione ai cittadini. Il primo evento avverrà appunto sabato 15 febbraio ore 10.00 sul lungomare di Ospedaletti all'inizio della pista ciclabile e porterà i volontari a ripulire le spiagge dai rifiuti.

L'adesione è gratuita ed è possibile iscriversi tramite questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9887/15-feb-ospedaletti. Una volta effettuata l’adesione è necessario presentarsi al punto di ritrovo possibilmente munito di guanti o pinza telescopica. Sarà sicuramente un modo per proteggere il nostro territorio e trascorrere un paio d'ore in compagnia di belle persone!”.