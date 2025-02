I Comuni del Bacino Sanremese dei rifiuti aderiscono al progetto 'Liberi dalla Plastica'

I Comuni del Bacino Sanremese hanno approvato e patrocinato il progetto di Liberi dalla Plastica, omonima associazione di promozione sociale impegnata nella riduzione del consumo di plastica monouso. È la prima volta che un Bacino di Comuni, supportato dalla Segreteria della Consulta dei Sindaci e dal suo Presidente il Dr. M. Orengo, intraprende insieme un progetto sostenibile, rappresentando un passo importante verso una comunità più rispettosa dell'ambiente, capace di contribuire in maniera significativa alla salvaguardia del nostro ecosistema.

Grazie all’iniziativa i cittadini dei Comuni patrocinanti potranno richiedere in omaggio un filtro per rubinetti da installare nelle proprie abitazioni. Una soluzione ecologica per eliminare il consumo di acqua in bottiglie in PET e abbracciare uno stile di vita più sostenibile. Un’azione concreta quindi, che i Comuni del bacino sanremese hanno intrapreso per contrastare il problema dell’inquinamento plastico. Un altro elemento chiave del progetto è il coinvolgimento delle scuole. Verranno organizzati incontri didattici coordinati da Liberi dalla Plastica per sensibilizzare sul tema ambientale e rendere le future generazioni portavoce di un messaggio sostenibile facendole diventare protagoniste del cambiamento per un futuro più green.

Il presidente dell’Associazione Avv. Andrea Meraldi insieme al portavoce Jonathan Rota e la referente Gaia Corti, hanno tenuto oggi un incontro con i Sindaci e assessori dei Comuni coinvolti per dare il via all’iniziativa. Quest’occasione segna anche il primo passo per la pianificazione degli incontri didattici che vedranno coinvolti gli istituti scolastici interessati di Sanremo, Taggia e dell’intero bacino sanremese dei rifiuti.

Per una migliore gestione della campagna i Comuni sono stati suddivisi in 5 macro aree:

- Valle del San Lorenzo: S. Lorenzo al Mare - Pietrabruna – Costarainera

- Valle del Villaregia: S. Stefano al Mare - Castellaro - Pompeiana – Terzorio

- Valle Argentina: Badalucco - Montalto/Carpasio - Ceriana - Molini di Triora - Triora

- Sanremo

- Taggia

Con questa adesione, il Bacino Sanremese diventa un simbolo di cambiamento e attenzione verso l'ambiente, incoraggiando altre comunità a seguire questo percorso virtuoso. "Il progetto - dicono gli organizzatori - è sostenuto da Aziende green che promuovono le iniziative sostenibili di Liberi dalla Plastica, in particolar modo si ringraziano Amaie Energia & Servizi srl e Den Hartogh Logistics srl per il supporto".