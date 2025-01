Con i maestri Federico Maccario e Cristian Lanza ieri una giornata all'insegna dello sport al Castellaro Golf Club (foto)

Si è svolta ieri al Castellaro Golf Club una giornata promozionale che ha visto la partecipazione di gran parte della popolazione locale. Un evento per far conoscere uno sport considerato ancora elitario ma che così non è. Giocare a golf è coinvolgente, aiuta a conoscere nuove persone, insegna il rispetto dei più comuni valori morali e dà la possibilità di stare all’aria aperta, immersi in magnifici paesaggi.

La giornata, aperta a tutti, ha previsto l’accoglienza degli intervenuti, la prova di golf con i maestri Federico Maccario e Cristian Lanza, la merenda offerta da Ci.Ti.Elle, la zona giochi per i bambini offerta da Kenzo Gonfiabili Bordighera. Si è svolta tra risate ed impegno, genitori e figli si sono messi in gioco dapprima sui tappeti del campo pratica e poi sulle buchette del putting green. Hanno pranzato tutti assieme sulla panoramica terrazza del ristorante della Club House.

Un’esperienza emozionante ed una giornata che rimarrà sicuramente nei cuori di grandi e piccini. A breve la riapertura del Resort direttamente sul campo completerà l’offerta che il Castellaro Golf Resort offre all’ospitalità ligure.