Maltempo sulla nostra provincia ed ecco i primi danni: grosso masso sulla Provinciale tra Sanremo e Ceriana (Foto)

Nonostante la pioggia si presenta incessante ma non di grande intensità, ecco i primi danni dal maltempo che ormai da molte ore sta interessando la nostra provincia.

Un grosso masso è finito sulla carreggiata della Provinciale 55 della Valle Armea, sul territorio comunale di Ceriana, sopra l’abitato di Ceriana. Fortunatamente la caduta del grosso scoglio non ha provocato danni a cose o persone ma, in questo momento il comune ha provveduto a chiedere l’intervento di una ditta per la rimozione.

Sul posto il vice Sindaco di Ceriana, Paolo Roverio. La strada è rimasta sempre regolarmente aperta, a senso unico alternato.

AGGIORNAMENTO DELLE 17: il masso è stato rimosso e la viabilità ripristinata in entrambi i sensi di marcia.