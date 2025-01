Bordighera, sfalcio di sentieri e piste forestali a Montenero: approvato il progetto esecutivo

Verranno puliti dalle formazioni infestanti i sentieri comunali e le piste forestali a Montenero, località di Bordighera. La Giunta comunale ha, infatti, approvato il progetto esecutivo per lavori di pulizia e sfalcio e interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri comunali di Montenero per un importo complessivo di 28.000,00 euro.

E' volontà dell’Amministrazione comunale ripristinare il completo funzionamento dei sentieri comunali e consentire il mantenimento delle aree e delle essenze vegetali presenti al fine di permettere una corretta fruibilità da parte dell’utenza e favorire lo sviluppo delle attività outdoor in località Montenero.

"L’importo complessivo totale di 28.000,00 euro, comprensivo di Iva al 22% per tutti gli altri importi e contributo Anac, trova copertura finanziaria al capitolo 3660.10.2 e 3660.50.1 del corrente bilancio comunale. L’investimento non comporta, a carico del bilancio in corso e dei bilanci successivi, ulteriori oneri indotti" - si legge nella delibera.