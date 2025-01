Santo Stefano al Mare, in corso d’opera gli interventi di difesa delle strutture del Cimitero

Sono in corso d’opera i lavori di difesa delle strutture cimiteriali di Santo Stefano al Mare. Un investimento complessivo di 22 mila euro, finanziati grazie a risorse provenienti da avanzi di amministrazione. Gli interventi prevedono la raccolta e la canalizzazione delle acque meteoriche, per un importo di 11 mila euro e delle acque sotterranee per un investimento di 21 mila euro.



“I lavori si sono resi necessari in quanto le infiltrazioni di acqua stavano deteriorando le strutture cimiteriali. Come amministrazione, siamo impegnati a garantire la sicurezza e la conservazione del nostro Cimitero, attuando interventi mirati per proteggerlo dall'usura del tempo e assicurare che sia sempre luogo di rispetto e memoria per la nostra comunità. Un ringraziamento all’Architetto Mariano Zampino per l’impegno profuso", il commento del Vicesindaco Donato Piccirilli.