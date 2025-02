Il Comune di Badalucco approva il prelievo dal fondo di riserva per integrare le spese del bilancio 2024

Durante la riunione della Giunta Comunale di metà dicembre, è stata approvata una delibera che prevede il prelievo dal fondo di riserva di 10mila euro per integrare alcune voci di spesa nel bilancio pluriennale 2024/2026. Questa decisione si inserisce nel quadro di un'operazione contabile che mira a far fronte ad esigenze straordinarie, dovute all'insufficienza di alcune risorse per il finanziamento di interventi necessari.

Il sindaco, Matteo Orengo, insieme agli assessori Daniele Prevosto e Giovanna Sabrina Brezzo, ha partecipato alla delibera, che si è conclusa con l'approvazione unanime dei presenti. L'amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale il prelievo dal fondo di riserva per integrare gli stanziamenti relativi a spese che sono emerse recentemente e che si sono rivelate urgenti per il funzionamento dell'ente locale.

La normativa vigente consente agli enti locali di effettuare prelievi dal fondo di riserva in caso di necessità straordinarie, come quelle che si sono presentate nel corso dell'anno. In particolare, il prelievo servirà a garantire l'efficacia degli interventi previsti nel bilancio comunale. La decisione è stata presa in piena coerenza con le linee guida del documento di programmazione e non comporta modifiche all'equilibrio generale del bilancio preventivo.

Il fondo di riserva, che è una riserva economica da utilizzare in situazioni straordinarie, è stato istituito per garantire che l'amministrazione possa rispondere a situazioni impreviste, senza compromettere la gestione ordinaria delle risorse. Tale operazione, che rientra nell'ambito della gestione contabile annuale, non modifica gli obiettivi del bilancio, ma consente di rispondere tempestivamente a richieste e necessità che si sono presentate nel corso dell'anno. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, consentendo all'amministrazione di attuare le modifiche e gli interventi necessari senza ritardi.