Assemblea di Riviera Trasporti: Danieli "Cifre sproporzionate dal Comune di Sanremo, dovremmo uscire dall'azienda"

“Leggo non con stupore il risultato dell'incontro in Provincia, all'ordine del giorno la situazione finanziaria della Società RT, Trasporto Provinciale”.

Interviene in questo modo Roberto Danieli, ex candidato a Sindaco di Sanremo. “Avrei preferito un deciso cambio di direzione, visto che il Comune di Sanremo deve farsi carico di 1.174.113 euro e che, per un servizio aggiuntivo (mi auguro il bus tra Villa Helios e La Brezza), dovrebbe pagare 192.000 euro. Considero questa richiesta sproporzionata e chiedo al Signor Sindaco se tali cifre siano state valutate nel merito, considerando anche che per servizio aggiuntivo ad Imperia sono stati chiesti 120.000 euro, e il contributo annuale finale ha una differenza di 287.184 in meno a favore di Imperia”.

“Sono sempre più convinto – termina - che Sanremo abbia e debba lasciare questo pozzo senza fondo”.