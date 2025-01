Vallebona, il 22 febbraio l'incontro "dalla salute della terra alla salute dell'uomo"

L'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona e Anfosso Agraria organizza il terzo di 4 incontri intitolati "Dalla salute della terra alla salute dell'uomo". Un viaggio di 4 incontri, 1 per ogni stagione, alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'agricoltura naturale.



Durante l'incontro del 22 Febbraio interverrà Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile dei giardini del ristorante stellato Mirazur di Mentone.



L'incontro si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Sala Polivalente di Vallebona. Non è necessario avere assistito ai precedenti eventi per partecipare a questo incontro.



Gradita la prenotazione WhatsApp: 3472496690 Aurélie